انت الان تتابع خبر السرعة الشديدة تتسبب بحادث دموي جنوبي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير مروع، في محافظة البصرة.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مركبة نوع جارجر انقلبت في قضاء الدير ناحية الشافي منطقة الشنانة، وذلك بسبب السرعة الشديدة؛ ما ادى إلى اصطدامها بعمود كهرباء".
وأوضحت، أن "الحادث اودى بحياة ثلاثة اشخاص واصابة شخصين آخرين".
وأوضحت، أن "الحادث اودى بحياة ثلاثة اشخاص واصابة شخصين آخرين".