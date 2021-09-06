السرعة الشديدة تتسبب بحادث دموي جنوبي العراق

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مركبة نوع جارجر انقلبت في قضاء الدير ناحية الشافي منطقة الشنانة، وذلك بسبب السرعة الشديدة؛ ما ادى إلى اصطدامها بعمود كهرباء".

وأوضحت، أن "الحادث اودى بحياة ثلاثة اشخاص واصابة شخصين آخرين".

