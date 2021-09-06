إيرانيون يهاجمون الخطوط الجوية العراقية في طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر مقطع فيديو مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنين إيرانيين غاضبين يقوم أحدهم بتحطيم ادوات منضدية داخل أحد مكاتب الخطوط الجوية العراقية بمطار طهران .

وبحسب مقطع الفيديو، كانت تتقدم سيدة إيرانية جمع من المراجعين وهي تصرخ وتطلق الكلمات، وبدا عليها الانفعال والغضب العارم وهي تنقل بعض الأدوات من على مكتب منضدي وتقذف بها إلى الأمام.

وظهرت الفوضى والاضطراب داخل مكتب الخطوط الجوية العراقية في طهران بعد ان أعتلت الصيحات الغاضبة والشعارات الجماعية التي أطلقها إيرانيون.

وكشف مصدر مطلع في الخطوط الجوية العراقية، لـ"الخليج 365"، تفاصيل الأحداث الفوضوية التي حصلت داخل أحد مكاتب الخطوط الجوية العراقية في إيران.

وذكر المصدر، أن إيرانيين اندفعوا بغضب نحو موظفي مكتب للخطوط الجوية العراقية عند مطار طهران ، اعتراضاً على عدم الموافقة على منحهم تذاكر طيران.

وأضاف، أن "هؤلاء يرمون زيارة الأضرحة الدينية في النجف وكربلاء ولكن السلطات الجوية العراقية منعت من استقبالهم وقطعت بطاقات سفر لهم كونهم لايحملون ما يثبت خلوهم من مرض كورونا.

وقررت الحكومة العراقية، أمس الأحد، السماح بدخول 30 ألف زائر من ايران، و10ألاف زائر من دول الخليج وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية عند كربلاء.

ورهنت الحصول على رخصة تخول الزائرين الدخول إلى العراق، عبر المطارات العراقية الدولية (حصراً) على أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب، أجرى خلال (72) ساعة قبل دخولهم البلاد.

