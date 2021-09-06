خطاب المرزوقي المنتظر.. موجة سخرية في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إلى موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعيد إعلانه توجيه خطاب للشعب.

وفي وقت سابق، أعلن المرزوقي، توجيه خطاب إلى الشعب التونسي في تمام الثامنة مساء الإثنين، (بالتوقيت المحلي) في تونس، مؤكدا على صفحته بموقع "فيسبوك" أن الخطاب سيتطرّق إلى الأزمة الحالية وسبل الخروج منها.

كلمات المرزوقي أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.



وكتب حسين الخراطي، الناشط السياسي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، "اليوم يتوجّه العميل الصغير ؛ عميل قطر، المنصف المرزوقي بخطاب إلى الشعب التونسي الذي أطلق عليه لقب "طرطور " تيمّنا بخصاله التي تثير السخرية".

وتابع "من المرجّح أن يتناول بعض التفاصيل حول المؤتمر الإخواني لتخريب سوريا وصفقة تسليم البغدادي المحمودي "رئيس وزراء ليبيا السابق" للميليشيات الإرهابية في ليبيا"، في إشارة إلى وقائع مثيرة للجدل جرت في فترة حكم المرزوقي.

بدوره، قال هادي حرزي، وهو صحفي تونسي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، "الخطاب يعني أن تتوجه شخصية رسمية من مسؤولي الدولة، أو رئيسها بكلمة إلى الشعب، وليس رئيسا أسبق".

وتابع أن المرزوقي "بعدما نال أقل من 215 صوتا في آخر انتخابات رئاسية، ما أفرح الشعب، تحول إلى مسخرة بكل معنى حين ذرف دموع الورد بسبب ما وصفه بانقلاب الدولة العميقة".

كما كتبت فاطمة المسدي، البرلمانية السابقة تدوينة على "فيسبوك"، قالت فيها "ونحن في انتظار القرارات الرئاسية وخطاب الرئيس قيس سعيد في عيد الحرس الوطني، يطل علينا المرزوقي الطرطور ليخاطب الشعب اليوم".

وتابعت "بأي صفة يلقي المرزوقي خطابا إلى التونسيين؟".