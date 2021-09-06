شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. 17 حالة وفاة و2742 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 17 حالة وفاة و2742 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1440 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص من تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,134,275 بينهم 473,391 تلقوا جرعتين من اللقاح.