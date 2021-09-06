شكرا لقرائتكم خبر عن 8 تشريعات على أولويات الأجندة التشريعية لـ"صحة النواب" بدور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إصدار عدد من التشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي، ووضعها على رأس الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الثانى الذى من المتوقع أن يبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، وتشمل هذه التشريعات التالى:

1 - قانون التراخيص الطبية

وتشمل التشريعات التي ستكون على أولويات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في القطاع الصحي، إصدار قانون شامل ينظم التراخيص الطبية.

2 - قانون المسئولية الطبية

شكلت لجنة الشئون الصحية لجنة فرعية من أعضائها خلال دور الانعقاد الأول، لدراسة اقتراحات لإعداد مشروع قانون المسئولية الطبية، واستمعت لوجهات نظر النقابات الطبية.

3 – تعديل قانون قمع الغش والتدليس لتغليظ عقوبة الغش فى الدواء

4 - قانون التمريض.

5 -تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

6 - قانون الجهاز القومى لتنظيم الصحة

7 - قانون مزاولة العلاج الطبيعى.

8 - قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أعدت تقريرا عن نشاط وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، في الفترة من يناير إلى شهر يوليو 2021.

وبالنسبة للدور الرقابي، كشف التقرير أن اللجنة أحيل إليها عدد 377 طلب إحاطة، وناقشت لجنة الشئون الصحية خلال دور الانعقاد الأول 231 طلب إحاطة منهم 7 طلبات جارى الاستكمال.