توتر سياسي في الصومال على خلفية إيقاف مدير المخابرات عن العمل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 32 دقيقة

أوقف رئيس الوزراء الصومالي اليوم مدير المخابرات عن العمل، في خطوة وصفها رئيس البلاد بأنها مخالفة للدستور.

ونشب الخلاف حول فهد ياسين مدير المخابرات والأمن الوطني الصومالي بعد أيام من التوتر في العاصمة مقديشو بسبب الوفاة الغامضة لإكران تهليل فارح، الموظفة بالجهاز منذ أكثر من شهرين.

وأعلن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وقف ياسين عن العمل وتعيين مسؤول آخر لقيادة الجهاز موقتا، بعد أن رفض ياسين طلبه السبت بتسليم تقرير خلال 48 ساعة عن وفاة فارح.

وأصدر الرئيس محمد عبد الله محمد بيانا قال فيه إن قرار رئيس الوزراء “غير قانوني ويخالف دستور البلاد”.

وأضاف البيان أنه ينبغي استمرار ياسين في عمله مديرا للمخابرات.