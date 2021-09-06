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“طالبان” تعلن استسلام نحو 200 مقاتل بينهم 30 قائدا في بنجشير

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2021 3:48 مساءً

مقاتلو حركة «طالبان»

قال متحدث باسم حركة “طالبان” إن نحو 200 شخص، من بينهم 30 قائدا في بنجشير، استسلموا وتمت مصادرة أسلحتهم وذخائرهم.

هذا ولا تزال الأنباء متضاربة حول مصير ولاية بنجشير، وفي الوقت التي أعلنت فيه حركة “طالبان” عن سيطرتها الكاملة على المنطقة، قال قائد “جبهة المقاومة الوطنية” أحمد مسعود إن المقاومة مستمرة بالقتال ضد “طالبان” في بنجشير، داعيا جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضدها.

هذا وقد أعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الحرب قد انتهت رسميا في أفغانستان بعد السيطرة على ولاية بنجشير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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