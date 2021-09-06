الولايات المتحدة تطالب الحوثيين بوقف الهجمات على السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

حثّت الولايات المتحدة مليشيا الحوثي على وقف فوري لهجماتها ضد السعودية، والبدء في العمل للتوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي للصراع.



وذكرت بعثة واشنطن لدى الرياض، في بيان نشرته السفارة الأمريكية، أنها تدين بشكل قاطع هجوم الحوثيين الصاروخي الأخير على المنطقة الشرقية في المملكة، ما أسفر عن إصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل.

وأكدت أن مهاجمة المدنيين أمر غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق، ولا تخدم مثل هذه الهجمات أي أهداف عسكرية مشروعة، بل تطيل أمد الصراع في اليمن.

وأكدت أن واشنطن لا تزال ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع السعودية، إضافة إلى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.