شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الإثنين، تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1902 حالة وتسجيل 20 وفاة خلال آخر 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 654 إصابة و910 حالات شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 10 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 316 ألفًا و797 شخصًا، بينهم 83 ألفًا و259 حالة نشطة، ووفاة 4343 شخصاً.