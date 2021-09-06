إسرائيل تنقل مئات السجناء من سجن جلبوع بعد فرار 6 فلسطينيين عبر نفق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية، نقل مئات الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل، بعد فرار 6 من السجن، عبر نفق. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن السلطات الإسرائيلية تعتزم نقل 400 أسير فلسطيني من سجن جلبوع إلى سجون أخرى في الساعات المقبلة، خوفاً من وجود أنفاق أخرى، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم". وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت السلطات الإسرائيلية فرار 6 فلسطينيين، بينهم 5 صدرت ضدهم أحكام بالسجن مدى الحياة، وأبرزهم زكريا زبيدي، الذي تتهمه إسرائيل بهجمات ضد إسرائيليين.

