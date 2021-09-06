كورونا حول العالم...4.56 ملايين وفاة و220.7 مليون إصابة وتوزيع 5.44 مليارات جرعة من اللقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم من 220.7 مليوناً حتى صباح اليوم الإثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي وُزعت 5.44 مليارات. وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 220.689 مليوناً، وعدد الوفيات 4.567 ملايين. وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا الموزعة حول العالم تجاوز 5.449 مليارات.

