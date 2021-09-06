أنباء عن هروب نائب رئيس أفغانستان السابق إلى طاجيكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

تناقلت وسائل إعلام أنباء غير مؤكدة عن توجه النائب السابق لرئيس أفغانستان أمر الله صالح، إلى طاجيكستان من بانشير. من جهتها قالت مصادر إعلامية إن "المعلومات التي تشير إلى توجه، أو مكان وجود صالح، غير مؤكدة" حسب موقع "روسيا اليوم". وتحدث وسائل إعلام عديدة سابقاً، عن سفر صالح من أفغانستان إلى طاجيكستان في 4 سبتمبر(أيلول). وقالت قناة "تايمز ناو" التلفزيونية الهندية، إنه توجه إلى الدولة المجاورة مع قادة جبهة المقاومة في بانشير. وسجل صالح لاحقاً رسالة فيديو نفى فيها هذه المعلومات. وذكر أنه كان في بانشير، وأن التقارير عن رحلته "دعاية معادية". يذكر أن صالح أعلن نفسه القائم بأعمال رئيس أفغانستان بعد رحيل الرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة.

