30 قتيلاً على الأقل في هجوم بالكونغو الديموقراطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أسفر هجوم نفذه يوم السبت في إيتوري، متمردون يشتبه في أنهم من تحالف القوى الديموقراطية في شرق الكونغو الديموقراطية عن مقتل 30 شخصا على الأقل، وفق الأمم المتحدة ومصادر محلية صباح الإثنين. وأفادت حصيلة أولية مساء السبت من مصدر محلي بمقتل 14 شخصاً في تلال تساني تساني وماباسانا فعلى الحدود مع شمال كيفو على مسافة نحو 100 كيلومتراً جنوب بونيا.

