تأجيل التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب الصومالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

تقرر تأجيل التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب في الصومال إلى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، في خطوة ستؤخر الانتخاب غير المباشر لرئيس البلاد. وكان من المقرر انتهاء شيوخ القبائل من التصويت لاختيار النواب هذا الأسبوع، لاختيار رئيس وأداء اليمين لأعضاء البرلمان في الأسبوع المقبل ليتسنى لهم اختيار رئيس للبلاد في 10 أكتوبر(تشرين الأول). لكن لجنة الانتخابات وضعت جدولاً زمنياً جديداً، يظهر أن تصويت النواب سيكون بين 1 أكتوبر (تشرين الأول) و20 نوفمبر (تشرين الثاني). وانتهت فترة الحكومة الحالية في فبراير (شباط)، وتسبب تأخير إجراء الانتخابات، وخلاف بعد محاولة الرئيس محمد عبد الله محمد تمديد حكمه، في أزمة سياسية ومواجهة مسلحة في شوارع العاصمة مقديشو.

