بملعقة صدئة.. كيف حفر الفلسطينيون نفقاً للهروب من سجن إسرائيلي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أطلقت إسرائيل اليوم الإثنين، حملة تمشيط واسعة بحثاً عن 6 فلسطينيين فروا عبر نفق في ساعة مبكرة من صباح اليوم من سجن جلبوع شديد الحراسة، في شمال إسرائيل. ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن الشرطة تحقق احتمال نجاح الفارين في الهروب إلى جنين في الضفة الغربية، أو الأردن. وذكرت الصحيفة أن الفارين الستة كانوا في زنزانة واحدة، وأنهم حفروا فيها نفقاً على مدار شهر، باستخدام ملعقة صدئة، أخفوها خلف ملصق. وتردد أن اكتشاف الهروب، في الثالثة والنصف فجراً، عندما رأى مزارع الفارين يجرون عبر حقله، فأبلغ الشرطة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني بارز أن الحادثة هي واحدة من أسوأ الحوادث من نوعها في إسرائيل.

