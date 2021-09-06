النائب العام في الكويت يحيل وزير النفط إلى لجنة تحقيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

قالت صحيفة القبس الكويتية، أن النائب العام أحال شكوى ضد وزير النفط، بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد العاملين في مؤسسة البترول الكويتية. وقالت صحيفة "القبس" الأحد، إن النائب العام أحال الادعاء ضد وزير النفط ورئيس مجلس إدارة الشركة محمد الفارس، إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء. وأوضحت الصحيفة، أن الدعوى تتهم مؤسسة البترول برفض تمكين الموظف صاحب الشكوى من العودة إلى عمله، بعد حكم محكمة التمييز. ويطالب الموظف المفصول، إدارة المؤسسة بتنفيذ حكم قضائي تضمن إلغاء قرار فصله عن الخدمة، وما ترتب على ذلك من آثار، أهمها صرف راتبه وما يستحق من بدلات ومكافآت منذ 2015.

