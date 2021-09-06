إخلاء معسكر اليرموك في طرابلس من المرتزقة السوريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

كشف موقع "218" الليبي اليوم الإثنين، إخلاء معسكر اليرموك في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، وتستلم قوة مكافحة الإرهاب في الحكومة الليبية للمعسكر. وأضاف الموقع، أن الإخلاء جاء 48 ساعة من اشتباكات عنيفة في المنطقة بين اللواء 444، وجهاز دعم الاستقرار الموالين للحكومة الليبية. وشهد المعسكر في الأسبوع الماضي احتجاج المرتزقة السوريين من فصيلي صقور الشمال، وفرقة المعتصم، على تجميد رواتبهم منذ أشهر، ما دفع اللواء 444 إلى التدخل واعتقال بعض قادتهم.

