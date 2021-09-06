انتحار محاربين بريطانيين سابقين في أفغانستان بسبب الانسحاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، إن بعض قدماء المحاربين البريطانيين في أفغانستان ينتحرون بسبب الضرر النفسي الشديد الذي تعرضوا له بعد الانسحاب الفوضوي للقوات التي تقودها الولايات المتحدة، وانتصار طالبان. وأضاف هيبي، وزير دولة للدفاع، أنه يسمع أن طالبان تسيطر الآن على كامل أفغانستان، لكن الوضع في بانشير لم يُغير الصورة العامة.

