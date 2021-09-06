واشنطن تدين بقوة اعتقال روسيا نشطاء من تتار القرم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أدانت الولايات المتحدة بقوة الأحد اعتقال روسيا في مطلع الأسبوع نائب زعيم الهيئة النيابية الرئيسية لتتار القرم، وما لا يقل عن 45 عضواً آخر من تلك المجموعة العرقية. وقال بيان للخارجية الأمريكية إن "سلطات الاحتلال الروسي" اعتقلت يوم السبت ناريمان جيليالوف نائب رئيس مجلس تتار القرم في شبه جزيرة القرم. وأضافت أن ما لا يقل عن 45 آخرين من تتار القرم، اعتقلوا أيضاً. وقال البيان: "ندعو سلطات الاحتلال الروسي إلى الإفراج عنهم فوراً". ووصف الاعتقال بـ "الأحدث في سلسلة طويلة من المداهمات والاعتقالات والإجراءات العقابية ذات الدوافع السياسية ضد المجلس وقيادته". ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء في وقت سابق عن مصدر مطلع لم تذكره، أن جيليالوف وأربعة آخرين من سكان القرم اعتقلوا لصلتهم بإتلاف خط أنابيب غاز في قرية على الطريق السريع بين سيمفيروبول ويالتا. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر يوم السبت إن روسيا "صعدت الإرهاب في شبه جزيرة القرم المحتلة" باعتقالها خمسة أشخاص، من بينهم جيليالوف.

