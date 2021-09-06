فضيحة في إسرائيل بعد هروب 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

سخرت قوات الأمن الإسرائيلي مروحيات وطائرات دون طيار للبحث عن 6 سجناء هربوا من سجن جلبوع عبر نفق حفروه في زنزانتهم، وفق هيئة البث الإسرائيلية، مكان، التي شددت على الحرج الكبير الذي تسببت فيه العملية لأجهزة الأمن الإسرائيلية. وأوضحت الهيئة أن من أبرز الهاربين قائد كتائب شهداء الأقصى السابق في جنين زكريا زبيدي. ونصبت الشرطة حواجز على الطرقات الرئيسية، والتجمعات السكنية المحاذية، وتستعين بوحدة الكلاب البوليسية، ومروحيات في البحث عن الهاربين، الذي يرجح فرارهم إلى جنين في الضفة الغربية. وقال مصدر امني في حديث مع قناة 12 ان الحادث "خطير ومحرج"، لأن الهروب خُطط له منذ مدة طويلة، وفشلت مصلحة السجون في كشفه. وبدوره قال وزير الأمن الداخلي عومير بار ليف إن مفوضة مصلحة السجون كيتي بري، تحقق في ملابسات الحادث. ولم يصدر تعقيب عن مكتبها. ونقلت صحيفة جيروساليم بوست، أن ثلاثة من الستة، سبق لهم محاولة الفرار، بالطريقة ذاتها في الماضي، ولكن السلطات أعادت وضعهم في زنزانة واحدة بعد التفطن إلى خطتهم، وأشارت إلى أن مزارعاً إسرائيلياً، اكتشف الستة خارج السجن، وأبلغ السلطات بذلك، ما يضاعف شعور سلطة السجن بالإحراج.

