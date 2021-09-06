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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسلم منصبه منذ شهر...وفاة السفير الألماني الجديد لدى الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021
أكدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين، وفاة سفير ألمانيا الجديد لدى الصين يان هيكر بعد وقت قصير من توليه منصبه. ولم تكشف الوزارة أسباب وفاة الدبلوماسي، الذي تولى منصبه الجديد في الشهر الماضي، وسيتولى نائبه فرانك روكيرت، مهامه. وجاء في بيان للخارجية الألمانية "سمعنا ببالغ الحزن والجزع بالوفاة المفاجئة للسفير الألماني لدى الصين البروفيسور يان هيكر، في هذه اللحظة، نقدم مواساتنا لعائلته وللمقربين منه".