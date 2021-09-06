أحمد مسعود مستعد للتفاوض مع طالبان لوقف الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أعلن الزعيم المناهض لطالبان أمس الأحد، أن جماعته مستعدة للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء القتال ضد مقاتلي طالبان. وقال زعيم جبهة المقاومة الوطنية لأفغانستان، أحمد مسعود في بيان إن "جبهة المقاومة مستعدة لإنهاء الحرب على الفور إذا أنهت حركة طالبان هجماتها وعملياتها العسكرية في بانشير والمناطق المحيطة بها". وتابع البيان "جبهة المقاومة الوطنية ملتزمة بحل النزاعات مع طالبان سلمياً وفقاً للمباديء الدينية والأخلاقية، نهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية تمثل كل الجماعات الاجتماعية والتزامها بالتوصل إليها وتعزيزها". ولم ترد حركة طالبان، التي يضغط مقاتلوها للسيطرة على بانشير، على هذا البيان حتى الآن.

