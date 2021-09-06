فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر نفق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

ذكرت إذاعة كان الإسرائيلية العامة، أن ستة فلسطينيين هربوا من سجن شديد الحراسة اليوم الإثنين، وقالت إنهم أعضاء فى جماعات مسلحة. وقالت إن خمسة من السجناء من حركة الجهاد، السادس قيادي سابق في جماعة من حركة فتح. وطبقاً لتقرير الإذاعة فإن الستة كانوا معاً في نفس الزنزانة، وحفروا نفقاً إلى خارج سجن جلبوع في شمال إسرائيل، وبدأت قوات الأمن عملية تفتيش.

