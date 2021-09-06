دولة الإمارات تقدم 29 ألف جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 28,837 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الإثنين 18,455,348 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 186.60 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة الإماراتية لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.