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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي: نهدف لجعل الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن إطلاق حملتنا الاقتصادية الجديدة يهدف إلى ترسيخ موقع دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم خلال الأعوام الخمسين القادمة.
وقال عبر حسابه تويتر: إطلاق حملتنا الاقتصادية الجديدة يهدف إلى ترسيخ موقع دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم خلال الأعوام الخمسين القادمة، وتعزيز مكانتها كونها وجهة رئيسية للمواهب والخبرات والاستثمار الدولي.