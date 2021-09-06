الاتحاد الأفريقي يندد بانقلاب غينيا كوناكري ودعوات لاجتماع طارئ

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

طالب الاتحاد الأفريقي الأحد، بإطلاق سراح رئيس غينيا كوناكري ألفا كوندي فورا، منددا باستيلاء الجيش على السلطة.



ودعا بيان صادر عن رئاسة الاتحاد الأوروبي ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة.

يأتي ذلك فيما، طالبت كتلة دول غرب أفريقيا بعودة النظام الدستوري في غينيا كوناكري بعد سيطرة عسكريين على السلطة وهددت بفرض عقوبات.

وقال بيان صادر عن رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، الرئيس الحالي لإيكواس، إنه يندد ما وصفها "بمحاولة انقلاب"، مطالبا بإطلاق سراح كوندي، الذي يحتجزه الجنود، على الفور ودون شروط.

وفي وقت سابق، نددت الأمم المتحدة بشدة بـ"أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح" في غينيا كوناكري، عقب اعتقال الرئيس ألفا كوندي و"حل" المؤسسات.

ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، في تغريدة الأحد، إلى "الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي"، موضحا أنه يراقب "من كثب" الوضع في هذا البلد.

وقالت مصادر عدة إن وحدة من قوات النخبة بالجيش الوطني يقودها العضو السابق في الفيلق الفرنسي مامادي دومبويا وراء الاضطرابات.

وقال دومبويا وقد اتشح بعلم البلاد وأحاط به ثمانية جنود مسلحين آخرين أمام التلفزيون الرسمي إنهم يعتزمون تشكيل حكومة انتقالية على أن يعلنوا التفاصيل في وقت لاحق.

وعلى الرغم من إعلان وزارة الدفاع وقوات الأمن الموالية لكوندي صد الهجوم واستعادتها للنظام إلا أن مواطنين خرجوا للشوارع بعد الظهيرة للاحتفال بما بدا أنه نجاح للانتفاضة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن عسكريون في غينيا كوناكري القبض على الرئيس ألفا كوندي وحل مؤسسات الدولة.

كما أعلن جندي، في التلفزيون الغيني، وقف العمل بالدستور مع اعتقال القوات الخاصة للرئيس كوندي.