السودان يحقق في شحنة أسلحة قادمة من اثيوبيا

05 سبتمبر , 2021

ذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية اليوم الأحد أن السلطات السودانية ضبطت شحنة أسلحة في 72 صندوقا وصلت جوا من إثيوبيا وأن هناك "شكوكا تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة".

وتخضع الشحنة للفحص من جانب اللجنة المكلفة بمهمة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل نيسان عام 2019.

وخلصت اللجنة إلى أن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمة من موسكو في مايو أيار عام 2019.

وقالت وكالة السودان للأنباء إنه لم تتضح بعد الجهة المقصودة لتلقي الأسلحة لكن اللجنة لم تستبعد أن تكون قادمة للموالين لحكومة البشير الذين تتهمهم السلطات السودانية بالسعي لتقويض التحول الهش

إلى الديمقراطية في البلاد.

وذكرت الوكالة دون أن تقدم تفاصيل أن الصناديق تحوي أسلحة ومناظير للرؤية الليلية وأنها وصلت على متن رحلة تجارية مساء أمس السبت.

وقالت الوكالة إن اللجنة أشارت إلى "شكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديموقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية".

ولم يرد دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية بعد على طلب للتعليق.

ويتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب تداعيات الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي وقيام أديس ابابا بتشييد سد عملاق على النيل الأزرق.