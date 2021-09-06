انت الان تتابع خبر الأولمبية تفتح باب الترشيح لمنصبي الأمينين العام والمالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-06 | 14:17
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أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشيح لمنصبي الأمين العام، والأمين المالي لمدة أربعة عشر يوماَ.
وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الترشيح سيبدأ إعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق السابع من شهر أيلول الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأثنين الموافق 20 من الشهر ذاته".
وأضاف، "على الراغبين بالترشيح تقديم طلباتهم الى القسم الاداري في اللجنة الأولمبية بمقرها في شارع فلسطين خلال المدة المذكورة".
وأضاف، "على الراغبين بالترشيح تقديم طلباتهم الى القسم الاداري في اللجنة الأولمبية بمقرها في شارع فلسطين خلال المدة المذكورة".
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