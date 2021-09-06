الأولمبية تفتح باب الترشيح لمنصبي الأمينين العام والمالي

وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الترشيح سيبدأ إعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق السابع من شهر أيلول الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأثنين الموافق 20 من الشهر ذاته".

وأضاف، "على الراغبين بالترشيح تقديم طلباتهم الى القسم الاداري في اللجنة الأولمبية بمقرها في شارع فلسطين خلال المدة المذكورة".

