القبض على ارهابي وضبط اعتدة ومواد مهربة في الانبار

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، القت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ (إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) وبالتعاون مع قوة برية متمثلة بالفوج الثالث لواء المشاة ٣٩ والفوج الاول لواء المشاة ٣٨ واستخبارات اللواء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب في سيطرة جسر الصديقية في محافظة الانبار".واضافت، أن "مفارز الاستخبارات والقوة ذاتها تمكنت من ضبط شاحنة نوع (تريلة) محملة بالسكراب المخفي بمحاصيل زراعية لغرض التهريب في منطقة الصوفية بالرمادي".

وفي سياق متصل، "تمكنت القوة أيضاً من ضبط ٥١ لغم دبابة وعبوتين على شكل صفيحة في منطقة الخط الاستيراتيجي بالرمادي".