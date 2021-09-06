أحكام بالسجن بحق إرهابيين من جماعة الإخوان في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة مصرية، الإثنين، بمعاقبة عناصر من تنظيم الإخوان بالسجن في قضيتين متصلتين بالإرهاب.

وقضت محكمة مصرية، الإثنين، بمعاقبة 4 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية متفجرات الساحل".

وعاقبت الدائرة الثانية إرهاب 3 أشخاص بالسجن المؤبد (25 عاما) وشخص بالسجن 5 سنوات لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، كما تضمن الحكم في القضية براءة متهم.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بجماعة الإخوان من الحكم في مصر عام 2013 شن التنظيم الإرهابي سلسلة عمليات إرهابية في البلاد.

ولاحقت السلطات الخلايا الإخوانية وحاكمة عناصرها أمام محاكم الإرهاب.

على صعيد آخر، قضت محكمة الجنايات اليوم على متهم بقضية "لجان المقاومة الشعبية" بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمدانين تهم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها ، وحيازة عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات".