السعودية تنفذ حكما بإعدام مواطن أدين بالإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت السلطات السعودية اليوم الاثنين حكم الإعدام الصادر بحق أحد المواطنين أدين بالاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في مدينة الدمام شرقي المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان صحفي اليوم إن "المدان أقدم على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب”.



وأضافت أن “التحقيق معه أسفر عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، وتم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.