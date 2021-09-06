القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استفاقت أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على هروب 6 أسرى من سجن جلبوع شديد الحراسة عبر نفق امتد لعدة أمتار خارج أسواره، في عملية فرار أشبه بأفلام الحركة الأمريكية.

فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن شديد الحراسة أنه "في الساعة 01:00 ليلاً لاحظ حراس مصلحة السجون اختفاء عدد من الأسرى من زنزانة، وبعد ساعة اكتشفوا النفق الذي هرب منه الأسرى الستة".





قصة هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "أظهر الفحص الأولي أن الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وأن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار".

وأضافت: "تم اكتشاف فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه إنه "في أعقاب بلاغ ورد من مصلحة السجون حول هروب 6 سجناء أمنيين من سجن جلبوع، بدأت قوات كبيرة من الشرطة مع عناصر من حرس الحدود والجيش عمليات تفتيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام".

وأضافت: "تم إطلاع ضباط الأمن في التجمعات المجاورة على حالة الهروب، وتم إنشاء نقاط تفتيش على الطرق".

تفاصيل هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

وأشارت إلى أنه "تم إنشاء غرفة عمليات موحدة على الفور، ونشر قوات الشرطة في الأماكن المحيطة"، لافتة إلى أن قوات الشرطة الخاصة والكلاب ووسائل الشرطة الجوية تشارك في عمليات التفتيش.





من هم الأسرى الستة؟

في هذه الأثناء، تحدثت مصادر إسرائيلية أن المعتقلين هم الناشط البارز في حركة "فتح" زكريا الزبيدي، و5 من حركة الجهاد الإسلامي.

وأورد نادي الأسير الفلسطيني تفاصيل عن المعتقلين الستة، وهم:

محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة /جنين، معتقل منذ عام 1996، ومحكوم عليه مدى الحياة.

محمد قاسم عارضة (39 عاما) ، من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم عليه مدى الحياة.

يعقوب محمود قادري (49 عاما)، من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم عليه مدى الحياة.

أيهم نايف كممجي ( 35 عاما)، من كفردان، معتقل منذ عام 2006، ومحكوم عليه مدى الحياة.

زكريا الزبيدي (46 عاما)، من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019، وما يزال موقوفا.

يعقوب انفيعات (26 عاما)، من يعبد، معتقل منذ عام 2019.

صور مخرج نفق هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي





في هذه الأثناء، وصف مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية حادثة هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع بأنه أحد أخطر الحوادث الأمنية بشكل عام.

ووصف رئيس وزراء إسرائيلي نفتالي بينيت حادث الهروب بأنه "حدث خطير"، فيما انتشر الجيش بالضفة الغربية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت صباح اليوم مع وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف في أعقاب هروب السجناء الأمنيين من سجن جلبوع، وأكد أن هذا حدث خطير يلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك".



وأضاف: "هذا ويتم إطلاع رئيس الوزراء على آخر المعلومات حول عمليات البحث والتحري عن الفارين، وهو سيجري مشاورات وفق الحاجة".







من جهته، قال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان: " تساند قوات الجيش وجهاز الشاباك الشرطة ومصلحة السجون في أعمال التمشيط بحثا عن السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع في وقت سابق صباح اليوم".



وأضاف: "كما تم تخصيص عدة قطع جوية لأعمال استطلاع".

وأشار أدرعي إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة بمنطقة الضفة الغربية".



