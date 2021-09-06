كل ما تريد معرفته عن الانتخابات المغربية 2021.. حقائق وأرقام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد المغرب في 8 سبتمبر/أيلول الجاري انطلاق الانتخابات التشريعية والبلدية الثالثة من نوعها في عهد الدستور الجديد في المملكة.

الانتخابات المغربية 2021

ويتنافس في الانتخابات المغربية 32 حزباً على 395 مقعداً لنيل ثقة غالبية أصوات المقترعين البالغة 17 مليونا و983 ألفا و490 صوتا.

الانتخابات التشريعية المغربية 2021

وتنقسم مقاعد البرلمان إلى 305 مقاعد مخصصة للفائزين على مستوى الدوائر المحلية فيما تخصص المقاعد الـ90 المتبقية للوائح انتخابية يتنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12.



وعلى هذا النحو تجرى الانتخابات المغربية بالجمع بين نظامي القوائم والفردي، حيث يعتمد نظام القائمة في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.

وبحسب التعديل الأخير لنظام الانتخابات يتم توزيع المقاعد بناء على حساب الأصوات وليس التمثيل النسبي.

وفور الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع يعين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة الجديدة من الحزب المتصدر للانتخابات، ويكلف العاهل المغربي رئيس الحكومة بإعداد لائحة تضم مقترحات بشأن أسماء الوزراء.

لائحة الأحزاب السياسية بالمغرب 2021

وتقليديا يتشارك الحزب صاحب الأكثرية النيابية الحكومة مع أحزاب أخرى لتحقيق أغلبية برلمانية.

وتشير التقديرات إلى أن الأحزاب الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة هي؛ "الأصالة والمعاصرة"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الاستقلال"، "العدالة والتنمية".

وتضم الحكومة الحالية 5 أحزاب هي "العدالة والتنمية" (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان)، والتجمع الوطني للأحرار (37 نائبا)، والحركة الشعبية (27 نائبا)، والاتحاد الاشتراكي (20 نائبا)، والاتحاد الدستوري (23 نائبا).‎





كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية معارضة كل من حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".



ويستعد حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أكبر أحزاب المعارضة، للمنافسة في الانتخابات ويأمل في القدرة على حصد الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة.

وتضم المعارضة أحزاب الأصالة والمعاصرة (102 نواب) و الاستقلال (46 نائبا) و التقدم والاشتراكية (12 نائبا)، إضافة إلى حزب فيدرالية اليسار (نائبان).

‪.وخيمت جائحة كورونا على أجواء الانتخابات في خامس اقتراع يجري منذ أن تقلد العاهل المغربي مقاليد الحكم.

انتخابات المغرب 2021.. وكورونا

وبسبب الجائحة قررت السلطات المغربية منع التجمهر واحترام الإجراءات الاحترازية، عدم تجاوز التجمعات الدعائية في الفضاءات العمومية المُغلقة منها والمفتوحة 25 شخصاً، منع نصب خيام وتنظيم الولائم، عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، و5 سيارات خلال القوافل، كما حظرت أيضا توزيع المنشورات الدعائية.

واعتمد المغرب 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 مراقب للقيام بعملية مراقبة الانتخابات، بحسب بيان للمجلس.

كما تم اعتماد أكثر من 4600 مراقب ومراقبة يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.