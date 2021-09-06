"سرقوا غطاء صرف الصحي".. إحالة 3 متهمين للجنايات في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أحال المستشار الدكتور محمد حفني، رئيس النيابة الكلية القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، 3 أشخاص بينهم شقيقين، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم بسرقة غطاء مطبق صرف الصحي التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، من شوارع المنصورة وبيعها إلي ثالثهم بثمن بخس، وذلك في القضية رقم 819 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 2171 لسنة 2021 کلي جنوب المنصورة.

وأحيل لمحكمة الجنايات الشقيقين "أيمن ع. ع.، 39 عاما"، و"تامر، 26 عاما"، و"محمود ع. م.، 38 عاما، تاجر خردة"، ومقيم بمدينة المنصورة وذلك لأنهم بتاريخ 11 أغسطس 2021 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية المتهمان الأول والثاني سرقوا غطاء صرف صحي والمملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة، والمستعملة في شبكات الصرف الصحي والتي أقامتها الحكومة للمنفعة العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثالث أنه أخفي غطاء صرف صحي المملوك لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة مع علمه بكونه متحصل من جريمة سرقة محل الاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبدأت الواقعة بورود بلاغ إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي مفاده عدم وجود غطاء مطبق لغرفة صرف صحي بمحل الواقعة فانتقل مسئول بالشركة لإجراء المعاينة اللازمة، وتبين له صحة ما ورد بذلك البلاغ وأردف بكونه مملوك للشركة.

وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث ثان المنصورة بقيادة النقيب محمد هيت،معاون المباحث، من ضبط المتهمين وضبط الدراجة البخارية المستخدمة في الواقعة .

وبمواجهة المتهمين الأول والثاني أقرا بارتكابهما الواقعة السرقة وبيعهما لغطاء الصرف الصحي للمتهم الثالث وبمواجهته أقر بشرائه له بثمن بخس من المتهمين الأول والثاني، وتمكنت المباحث من ضبط الغطاء المبلغ بسرقته بإرشاد المتهم الثالث.

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع المنصورة أنه جرى سرقة غطاء بلاعة صرف صحي بشارع جمال الدين الأفغاني - محل الواقعة بشارع التعاون وإصلاحه بتغطيته بغطاء من الخرسانة.