بنك saib يعلن 7 خدمات مصرفية مجانًا بمناسبة عيد الفلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلن بنك saib مشاركته في فعالية الشمول المالي وذلك احتفالًا بيوم الفلاح خلال الفترة من 1-15 سبتمبر الجاري، تماشياً مع توجهات البنك المركزي لدعم وتعزيز الشمول المالي.

وقال البنك في بيان صادر له اليوم الاثنين إنه يشارك خلال هذه الفترة بتقديم العديد من العروض والمميزات بهدف تحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.

ويقدم البنك خلال هذه الفترة العروض التالية:

- فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

- إصدار بطاقة خصم مباشر (كلاسيك) بدون مصاريف للعملاء الجدد.

- إصدار بطاقة مسبقة الدفع بدون مصاريف.

- الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي بدون مصاريف.

- الاشتراك في تطبيق الموبايل البنكي بدون مصاريف.

- الاشتراك في خدمة المحفظة saib wallet بدون مصاريف.

- الاشتراك في خدمة الـ SMS بدون مصاريف.

وقال البنك إن يتواجد داخل مراكز التثقيف المالي الخاصة بالبنك saib cube داخل مول مصر بالسادس من أكتوبر، داخل مول العرب بالشيخ زايد وداخل مول طنطا بمدينة طنطا لإتاحة جميع المزايا والعروض خلال هذه الفترة بما فيها أيام الجمعة والسبت.