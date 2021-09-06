غرفة صناعة الحبوب تعلن عن مناقصة جديد لتوريد الأرز الأبيض لوزارة التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عن إجراء مناقصة جديدة لتوريد الأرز الأبيض المحلي لصالح وزارة التموين لطرحه على بطاقات التموين ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية حتى العام المقبل بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وقال طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الغرفة مستمرة فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات في نقص أي سلعة طوال جائحة كورونا، فى الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقصًا في السلع الغذائية.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه اتفق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على إجراء مناقصة جديدة في شهر أكتوبر 2021، على أن يبدأ توريد الأرز المحلي الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية اعتبارا من أول شهر نوفمبر 2021.

وأضاف شحاتة، أنه من المقرر توريد كميات تتراوح من 30 و40 ألف طن أرز شهريا وحتى نهاية شهر أغسطس 2022، وذلك في إطار حرص شعبة الأرز على توفير أي كميات تحتاجها الوزارة وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى في التعاون الكبير من وزير التموين بعد نجاحه في توفير وتأمين مخزون من كافة السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها للمواطنين على البطاقات التموينية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة .

وذكر شحاته أن شعبة الأرز وردت ما يقرب من 240 ألف طن أرز على مدار الأشهر الماضية من إجمالي الكميات المتعاقد عليها من المناقصة الأخيرة وهي 270 ألف طن، وأنه خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، ستنتهي من توريد باقي الكميات المتعاقد عليها وهي 30 ألف طن ليبدأ اعتبارا من أول نوفمبر 2022 توريد الأرز ضمن المناقصة الجديدة.

ولفت شحاتة إلى أنه من المقرر الحصول على كميات من الأرز المحلي خلال موسم الحصاد الحالي تقرب من 5 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 3 ملايين طن أبيض وأن هذه الكميات تكفي الاحتياجات حتى أغسطس 2022 .