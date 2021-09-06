بنك تنمية الصادرات يوافق على زيادة رأسماله بـقيمة 3 مليارات جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، مبدئيًا على زيادة رأس مال البنك بقيمة 3 مليارات جنيه على مرحلتين.

وقال البنك، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 3 مليارات جنيه ليصبح 6.3 مليار جنيه، على أن تكون المرحلة الأولى من الزيادة بقيمة 2 مليار جنيه نقدا عن طريق الاكتتاب وخلال عام.

وأشار البيان، إلى أن المرحلة الثانية لزيادة رأس المال، ستكون بقيمة مليار جنيه، بينما لم يحدد أسلوب تمويلها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقر قانون البنوك الجديد، والذي تضمن رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التي تأخذ شركات مساهمة مصرية من 500 مليون جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه.

وأقر القانون، أنه على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار ، كما منح البنوك مهلة لا تتجاوز سنة للمخاطبين به لتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وأجاز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز سنتين.

وتستعد البنوك الحكومية، التي يقل رأسمالها، عن 5 مليارات جنيه، لوضع خطة لرفع رأسمالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد ولكن يواجه بعضهم صعوبات في الوصول للحد الأدنى لرأس المال.