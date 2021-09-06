البرازيل توقف تصدير اللحوم إلى الصين بعد تأكد إصابتين بجنون البقر

اسماعيل عبد الحي - قالت وزارة الزراعة اليوم السبت، إن البرازيل، أكبر مصدّر للحوم البقر في العالم، أوقفت تصديرها إلى الصين، أهم عملائها، بعد التأكد من رصد حالتي إصابة « شاذة » من مرض جنون البقر في مصنعي لحوم محليين في ولايتين.

وأضافت الوزارة في بيان أن التعليق، الذي يعد جزءا من اتفاق متعلق بصحة الحيوان بين الصين والبرازيل، يهدف إلى إتاحة الوقت لبكين لتقييم المشكلة. وقالت إن قرار التعليق سيسري على الفور وإن الصين ستقرر موعد استئناف الاستيراد.

يمثل هذا التعليق ضربة كبرى للمزارعين البرازيليين إذ تشتري الصين وهونج كونج ما يزيد على نصف صادرات لحوم البقر من البرازيل.

وقالت الوزارة إنه جرى اكتشاف الإصابتين في مصنعي لحوم بولايتي ماتو غووسو وميناس جرياس، وإنهما رابع وخامس حالة « شاذة » من الإصابة بمرض جنون البقر يجري اكتشافهما في البرازيل منذ 23 عاما.