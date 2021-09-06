أحمد مسعود يقر بسقوط أفغانستان كاملة بيد طالبان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 43 دقيقة

أقرّ زعيم “جبهة المقاومة” ضد طالبان في ولاية بنجشير، أحمد مسعود، في تسجيل صوتي اليوم الاثنين بسقوط أفغانستان كاملة بيد طالبان.

وأكد مسعود في التسجيل الصوتي أن “المقاومة ضد طالبان مستمرة في بنجشير”، داعياً للتظاهر ضد طالبان في كل مناطق أفغانستان.

كما أقرّ بمقتل عدد من قيادات “المقاومة العسكرية”، مضيفاً “أفراد من عائلتي قُتلوا في هجوم طالبان أمس”.

واتهم طالبان بالعمالة وعدم الاستماع لعلماء المسلمين، مضيفاً: “طالبان تجلب الغرباء لقتل الشعب الأفغاني”. كما رفض “أي تدخل خارجي في أفغانستان”.

يأتي هذا بينما أعلنت طالبان، الاثنين، السيطرة الكاملة على إقليم بنجشير. وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان: “مع هذا الانتصار، خرج بلدنا بشكل كامل من مستنقع الحرب”.

وأضاف أن “متمردين قُتلوا والآخرين فروا. أُنقذ سكان بنجشير المحترمون من محتجزي الرهائن. نؤكد لهم أن أحداً لن يتعرض للتمييز. إنهم جميعاً إخواننا وسنعمل معاً من أجل بلد وهدف”. كما أعلن أن “الحرب انتهت”، وأن السيطرة على بنجشير لم تسفر عن قتلى وسط المدنيين.