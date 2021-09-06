الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في شهرين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتحوم حول ذروة شهرين ونصف الشهر، بعد أن أثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للتوقعات الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما ينتظر لفترة أطول قليلا لتقليص تدابيره التحفيزية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1827.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 16 يونيو/ حزيران في 1833.80 دولار، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1829.60 دولار.

وقال كايل رودا، المحلل لدى ”آي.جي“، إن الذهب يلقى الدعم من فكرة أن مجلس الاحتياطي ربما يتبع وتيرة أبطأ لتقليص التحفيز مقارنة مع ما كان يعتقد في السابق، ومن دولار أمريكي ضعيف.