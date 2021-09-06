“طالبان” تشكر الإمارات على إرسالها مساعدات إلى أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن الحركة تشكر الإمارات على إرسالها مساعدات إلى أفغانستان.

وأرسلت الإمارات حتى ثلاث طائرات تحمل مساعدات إلى أفغانستان، وصلت آخرها، اليوم الإثنين، إلى مطار كابول.

ومع مطلع الشهر الجاري أرسلت الإمارات طائرتين، تحملان مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان، وذلك في إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

كما يأتي ذلك إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم كامل الدعم للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لهم.

ولم يقتصر الدعم الإماراتي في الوقت الراهن على إرسال المساعدات الإنسانية فقط.

فمنذ أيام وبتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، استضافت الإمارات آلاف العائلات الأفغانية ووفرت لهم الرعاية في المجتمع مؤقتاً، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة.

وكان لزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمدينة الإمارات الإنسانية، حيث تقيم الأسر الأفغانية، وقع كبير لدى تلك العائلات.