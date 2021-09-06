مصر تعلق على الانقلاب العسكري في غينيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أكدت مصر، اليوم الاثنين، “متابعتها عن كثب ‏وببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة التي تشهدها جمهورية غينيا” بعد الانقلاب العسكري هناك يوم أمس الأحد.

وفي بيان صحفي لها، قالت الخارجية المصرية: “تؤكد جمهورية مصر العربية متابعتها عن كثب ‏وببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة التي تشهدها جمهورية غينيا، والمنعطف الخطير الذي آلت ‏إليه الأزمة الراهنة في البلاد”.

ودعت القاهرة جميع الأطراف الغينية إلى “ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان”.

وشهدت غينيا أمس الأحد، انقلابا عسكريا على السلطة قاده العقيد في القوات الخاصة، مامادي دومبويا، الذي سبق أن خدم في الفيلق الأجنبي الفرنسي، وأعلن الأحد عبر خطاب تلفزيوني القبض على رئيس البلاد، ألفا كوندي، وحل البرلمان ووقف العمل بالدستور وإغلاق الحدود.