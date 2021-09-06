ضبط مواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر الجنوبي

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ومن خلال الاعتماد على جهودها في المتابعة الجيدة والتدقيق من تمكنت ضبط حاويتين مخالفة داخل الحرم الكمركي".

واضافت، انه "وبعد الكشف تبين وجود مادة كيميائية خطرة (مادة الكرانيت) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".



واشارت الهيأة الى انه "تم تشكيل لجنة من الدوائر المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".