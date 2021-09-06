انتهاء ازمة المنتخب المغربي المحاصر في غينيا بسبب الانقلاب

ووصل المنتخب المغربي إلى غينيا الجمعة الماضية وخاض جلسة تدريبية واحدة، لكن صباح السبت وجد اللاعبون والكادر أنفسهم محاصرين في الفندق، فيما اندلع إطلاق نار في الخارج.

وقامت مجموعة مسلحة بالانقلاب على نظام الحكم في غينيا، وعلقت العمل بالدستور، واحتجزت الرئيس كرهينة ومنعت رحلات السفر لمدة أسبوع.



ووفقا لوسائل إعلام مغربية، فقد تم إجلاء بعثة المنتخب المغربي بنجاح من الفندق ونقلهم إلى المطار، حيث كانت الطائرة تنتظر إعادتهم إلى المغرب عند الساعة التاسعة مساء الأحد.