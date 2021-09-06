وزير الخارجيَّة لسفير فرنسا الجديد: نتطلع لاستمرار الدول الصديقة في دعمنا

انت الان تتابع خبر وزير الخارجيَّة لسفير فرنسا الجديد: نتطلع لاستمرار الدول الصديقة في دعمنا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين خلال لقائه سفير فرنسا الجديد لدى بغداد إيريك شوفالييه، ان العلاقات العراقيَّة-الفرنسيَّة تسير بشكل مُتميِّز.
وبحسب البيان، "تمنى الوزير للسفير الموفقية، والنجاح في مهامِّ عمله ببغداد"، مُبدياً "استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلِّ الدعم للبعثة الدبلوماسيَّة؛ لزيادة حجم التنسيق في مختلف المجالات"
واوضح، ان "العراق اليوم انهى صفحة الحرب ضدَّ إرهابيِّي داعش، وبدأ مرحلة البناء، وإعادة إعمار المُدُن العراقـيَّة، وعودة العوائل إلى مناطق سكناها، مُضيفاً: العراق يتطلع لاستمرار الدول الصديقة في دعمه، والمُساهَمة في الاستثمار، وتقديم الخبرات في مجال البنية التحتيَّة".
من جانبه، اكد سفير فرنسا الجديد لدى بغداد إيريك شوفالييه "استمرار دعم بلاده للعراق في حربه ضدَّ الإرهاب"، مُشيراً إلى أنـَّه "سيبذل ما بوسعه للتعاون في دعم أمن، واستقرار العراق، والمُساهَمة في إعادة إعماره إضافة إلى تفعيل العمل على التنمية، والتعليم".
وجدد الدعوة لـ"عقد لقاء ثنائيّ بين وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ونظيره الفرنسيّ جان أيف لودريان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المُتحدة في نيويورك نهاية الشهر الحالي في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وطرح فكرة إقامة مُؤتمر بغداد 2، وإمكانية تعزيز تعاون أقوى بين العراق وفرنسا لتقريب الفرقاء في المنطقة، وطرح القضايا الإقليميّة الشاملة التي تهم المنطقة، والعمل على توقيع اتفاقية للشراكة والتعاون قبل نهاية العام الجاري".