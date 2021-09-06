وزير الخارجيَّة لسفير فرنسا الجديد: نتطلع لاستمرار الدول الصديقة في دعمنا

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تسلم، نسخة من أوراق اعتماد إيريك شوفالييه سفير فرنسا الجديد لدى بغداد".

وبحسب البيان، "تمنى الوزير للسفير الموفقية، والنجاح في مهامِّ عمله ببغداد"، مُبدياً "استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلِّ الدعم للبعثة الدبلوماسيَّة؛ لزيادة حجم التنسيق في مختلف المجالات"



وأكد حسين، أنَّ "العلاقات العراقـيَّة-الفرنسيَّة تسير بشكل مُتميِّز، وأنَّ التعاون المُشترَك في السياسة، والأمن، ومُحارَبة الإرهاب، والتواصُل الدبلوماسيّ له أثر كبير في تعزيز المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، مُقدِّماً شكر، وتقدير العراق لمواقف فرنسا الداعمة له في المحافل الدوليَّة، والدعم العسكريِّ، والإنسانيِّ في الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة، إضافة إلى المُساعَدة في إعادة الآثار العراقـيَّة".واوضح، ان "العراق اليوم انهى صفحة الحرب ضدَّ إرهابيِّي داعش، وبدأ مرحلة البناء، وإعادة إعمار المُدُن العراقـيَّة، وعودة العوائل إلى مناطق سكناها، مُضيفاً: العراق يتطلع لاستمرار الدول الصديقة في دعمه، والمُساهَمة في الاستثمار، وتقديم الخبرات في مجال البنية التحتيَّة".

من جانبه، اكد سفير فرنسا الجديد لدى بغداد إيريك شوفالييه "استمرار دعم بلاده للعراق في حربه ضدَّ الإرهاب"، مُشيراً إلى أنـَّه "سيبذل ما بوسعه للتعاون في دعم أمن، واستقرار العراق، والمُساهَمة في إعادة إعماره إضافة إلى تفعيل العمل على التنمية، والتعليم".

وجدد الدعوة لـ"عقد لقاء ثنائيّ بين وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ونظيره الفرنسيّ جان أيف لودريان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المُتحدة في نيويورك نهاية الشهر الحالي في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وطرح فكرة إقامة مُؤتمر بغداد 2، وإمكانية تعزيز تعاون أقوى بين العراق وفرنسا لتقريب الفرقاء في المنطقة، وطرح القضايا الإقليميّة الشاملة التي تهم المنطقة، والعمل على توقيع اتفاقية للشراكة والتعاون قبل نهاية العام الجاري".