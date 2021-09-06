اعتبارا من نهاية الاسبوع الحالي.. كتلة هوائية تتسبب بإنخفاض درجات الحرارة

وكتب عطية، في منشور عبر فيسبوك تابعته الخليج 365، انه "إعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي تتقدم كتلة هوائيّة تتسبب بإنخفاض درجات الحرارة وإعتدالاً في أجواء مدن وسط وشمال البلاد وغربها خلال النهار".وتابع، "كذلك يشمل الانخفاض مدن جنوب البلاد ايضاً مع استمرار الأجواء الحارة نسبيا فيها خلال النهار والاعتدال ليلاً".

وتوقع عطية ان "تسجل درجات الحرارة نهاية الأسبوع انخفاضاً وبمعدل 45 مْ وأدنى".

