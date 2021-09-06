حكم بسجن المعارضة البيلاروسية ماريا كوليسنيكوفا 11 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة في بيلاروس بسجن المعارضة ماريا كوليسنيكوفا، أحد عشر عاما بتهم تتعلّق بالأمن القومي.

وقادت ماريا كوليسنيكوفا الاحتجاجات الواسعة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو العام الماضي.

كما حكم على محاميها ماكسيم زناك بالسجن عشر سنوات، وفق خدمة الإعلام التابعة للمرشّح الرئاسي السابق فيكتور باباريكو، الذي أدارت كوليسنيكوفا حملته الانتخابية.

والشهر الماضي بدأت في مينسك محاكمة كوليسنيكوفا المسجونة منذ نحو عام، وهي إحدى الشخصيات الثلاث الرئيسية في حركة الاحتجاج التي اندلعت 2020 ضد نظام الرئيس لوكاشنكو.

وحاول المسؤولون الحكوميون ترحيل كوليسنيكوفا بعد نحو شهر من بدء الاحتجاجات، إلا أنها مزقت جواز سفرها على الحدود الأوكرانية، بدلا من أن يتم إجبارها على مغادرة البلاد.

ومنذ إعلان إعادة انتخاب لوكاشنكو العام الماضي اندلعت حركة احتجاجية شارك فيها لأشهر عشرات آلاف الأشخاص نزلوا إلى الشارع قبل أن يتم قمعهم تدريجيًا.