الخطوط الإثيوبية تكشف طبيعة "شحنة أسلحة" وصلت الخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوضحت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أن شحنة الأسلحة التي وصلت مطار الخرطوم قادمة من أديس أبابا، "قانونية وشرعية".

وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن شحنة الأسلحة المذكورة، التي وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية، إلى السودان هي "عملية نقل قانوني وتجاري لبنادق صيد، وتحوي جميع المستندات الصحيحة للشحنة والجهة المرسل إليها".

ولفت البيان إلى أن السلطات الأمنية احتجزت بنادق الصيد في أديس أبابا لفترة طويلة، للتحقق منها، ما أدى إلى رفع المرسَل إليه دعوى قضائية ضد الحكومة الإثيوبية، في محكمة سودانية؛ واشترط: إما تسليم بنادق الصيد، أو دفع ما يقرب من 250 ألف دولار أمريكي كتعويض.

بيان الخطوط الإثيوبية بيّن أن الشركة الناقلة، حصلت على تصريح من السلطات الأمنية الإثيوبية بعد الانتهاء من عملية التحقيق الواجبة، وقبل إرسال شحنة أسلحة الصيد إلى المرسل إليه في السودان.

وأكد البيان على أن الخطوط الجوية الإثيوبية تملك كل المستندات القانونية اللازمة والخاصة بالشحنة، وجميع الوثائق التي تثبت شرعية الشحنة، بما في ذلك خطاب من وزارة الخارجية السودانية.

وأمس الأحد كشف عضو لجنة تفكيك وإزالة تمكين الإخوان بالسودان، وجدي صالح، ضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم عبر طائرة قادمة من أديس أبابا، مساء السبت، تشمل 72 صندوقا تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية.

وأكد صالح أن جزءا من الشحنة تسرب من المطار إلى جهة غير معروفة، لافتا إلى أن مصدر الشحنة هو روسيا، حيث وصلت لإثيوبيا منذ مايو/أيار 2019 إبان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني.