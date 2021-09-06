دار "الإفتاء" المصرية توضح الحكم الشرعي في مهر الزواج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت دار الإفتاء المصرية إن السنة النبوية دعت إلى تيسير أمر الزواج والحض عليه عند الاستطاعة.



واستشهدت الدار بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلّم: "إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلَّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".

وأضافت الدار في فتوى أن الشرع الحنيف جعل المَهْرَ في الزواج لمصلحة المرأة صَوْنًا لكرامتها وعزة لنفسها، لكن المغالاة فيه تُعدُّ عائقاً أمام الزواج وتنافي الغَرَض الأصلي منه.

وتابعت: "الرفق بالشاب الذي يبتغي العفة في الزواج والتيسير عليه في قيمة المهر وتكاليف الزواج هو مما حَثَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: (أعظم النساء بركة أيسرهن صَدَاقًا). والصداق: هو المهر".

وحفلت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، مؤخراً، بنقاشات واسعة حول الدعوة إلى إلغاء المهور في الزواج وهو ما انقسم عليه الناشطون إلى فريق مؤيد وآخر معارض.