وكالة: جونسون يلقي كلمة اليوم أمام البرلمان البريطاني حول الانسحاب من أفغانستان

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيلقي كلمة أمام البرلمان الاثنين بشأن انسحاب بريطانيا من أفغانستان، وسط انتقادات لطريقة معالجة عملية الإجلاء.



وانسحبت الولايات المتحدة وبريطانيا من أفغانستان الشهر الماضي، واعترف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بأن كلا البلدين أساء تقدير قدرة "طالبان" على السيطرة.

واستولت "طالبان" على كابل في 15 أغسطس الماضي.

وواجه جونسون انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان بسبب إخفاقات المخابرات والقيادة فيما يتعلق بسقوط كابل، وقد اعترف بأن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب لم يترك لبريطانيا خيارا سوى سحب قواتها.